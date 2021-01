Al via le consultazioni di Fico. Rischiano Conte e due ministri. E circola di nuovo il nome di Draghi (Di sabato 30 gennaio 2021) La seconda fase della crisi di governo si apre con le esplorazioni di Roberto Fico, che deve fare i conti con le condizioni di Italia Viva. Ricevuto il mandato esplorativo dal Presidente della Repubblica, Roberto Fico avvia le consultazioni nel tentativo di sminare il terreno di una crisi dagli esiti assolutamente impronosticabili per i veti incrociati e le richieste che potrebbe presentare Italia Viva. Roma – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, oggi 29 gennaio 2021. (Foto di Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)Le condizioni di Renzi per il Conte ter: le richieste di Italia Viva Fico ha il compito di valutare la fattibilità di formare un governo con le ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021) La seconda fase della crisi di governo si apre con le esplorazioni di Roberto, che deve fare i conti con le condizioni di Italia Viva. Ricevuto il mandato esplorativo dal Presidente della Repubblica, Robertoavvia lenel tentativo di sminare il terreno di una crisi dagli esiti assolutamente impronosticabili per i veti incrociati e le richieste che potrebbe presentare Italia Viva. Roma – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Roberto, Presidente della Camera dei Deputati, oggi 29 gennaio 2021. (Foto di Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)Le condizioni di Renzi per ilter: le richieste di Italia Vivaha il compito di valutare la fattibilità di formare un governo con le ...

