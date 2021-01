Tv: ascolti, 'Che Dio ci Aiuti 6' su Rai1 vince prime time con oltre 5,6 mln (2) (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti – Il ritorno' è stato visto da 5.145.000 telespettatori (share del 18,66%) superando la concorrenza di 'Striscia la notizia' che su Canale5 ha ottenuto 4.148.000 telespettatori e uno share del 14,99%. Nella fascia preserale a vincere è stata 'L'Eredità' che su Rai1 ha totalizzato 5.024.000 telespettatori e uno share del 22,76%. Su Canale5, infatti, 'Caduta Libera' si è fermato a 4.123.000 telespettatori e a uno share del 19,1%. Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 10.430.000 telespettatori e uno share del 38,59% e l'intera giornata con 4.033.000 telespettatori e uno share del 36,2%. Le reti Mediaset si sono aggiudicate invece la seconda serata con 4.203.000 telespettatori e uno share del 33,61%. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Nell'accesssulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti – Il ritorno' è stato visto da 5.145.000 telespettatori (share del 18,66%) superando la concorrenza di 'Striscia la notizia' che su Canale5 ha ottenuto 4.148.000 telespettatori e uno share del 14,99%. Nella fascia preserale are è stata 'L'Eredità' che suha totalizzato 5.024.000 telespettatori e uno share del 22,76%. Su Canale5, infatti, 'Caduta Libera' si è fermato a 4.123.000 telespettatori e a uno share del 19,1%. Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 10.430.000 telespettatori e uno share del 38,59% e l'intera giornata con 4.033.000 telespettatori e uno share del 36,2%. Le reti Mediaset si sono aggiudicate invece la seconda serata con 4.203.000 telespettatori e uno share del 33,61%.

