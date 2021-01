Torino non si sblocca, 1-1 contro la Fiorentina in nove (Di venerdì 29 gennaio 2021) 1-1 tra Torino e Fiorentina nell’anticipo della 20esima giornata di Serie A. Allo stadio Grande Torino, i granata non invertono il trend di una stagione in salita ma riescono a raddrizzare una gara quasi compromessa. In inferiorità numerica per l’espulsione di Castrovilli, gli uomini di Prandelli passano in vantaggio al 67? con Ribery. Viola addirittura in nove, quando Milenkovic rimedia il cartellino rosso dopo un testa a testa con Belotti. Ed è proprio il centravanti del Toro all’88’ a rimettere in carreggiata la partita, firmando il pareggio. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 29 gennaio 2021) 1-1 tranell’anticipo della 20esima giornata di Serie A. Allo stadio Grande, i granata non invertono il trend di una stagione in salita ma riescono a raddrizzare una gara quasi compromessa. In inferiorità numerica per l’espulsione di Castrovilli, gli uomini di Prandelli passano in vantaggio al 67? con Ribery. Viola addirittura in, quando Milenkovic rimedia il cartellino rosso dopo un testa a testa con Belotti. Ed è proprio il centravanti del Toro all’88’ a rimettere in carreggiata la partita, firmando il pareggio. Funweek.

Ultime Notizie dalla rete : Torino non Fiorentina, Prandelli: 'Per poco non abbiamo vinto in 9'

TORINO - "E' difficile commentare gli ultimi minuti di questa partita: abbiamo finito in nove uomini e per poco non portavamo a casa i tre punti: sono soddisfatto dei miei giocatori. Le espulsioni? ...

Prandelli: 'I rossi hanno condizionato la gara. Avremmo meritato noi'

La Fiorentina guadagna un punto importante contro il Torino, nonostante le espulsioni di Castrovilli e Milenkovic. L'analisi post partita del tecnico ... "Il mio giudizio è di parte, non ho mai ...

Scuola: corteo studenti a Torino, non siamo tutelati Agenzia ANSA Torino, Nicola: "Non siamo stati in grado di mantenere alto il ritmo"

Davide Nicola, allenatore del Torino, porta a casa un buon pareggio con la Fiorentina. Ai microfoni di Sky Sport arrivano le parole del tecnico: “Il gioco è sempre stato spezzettato, non siamo stati i ...

Serie A: Torino-Fiorentina 1-1

ROMA, 29 GEN - Finisce in parità, 1-1 l'anticipo tra Torino e Fiorentina. I viola giocano in 10 dal 16' del secondo tempo per l'espulsione di Castrovilli e addirittura in 9 nell'ultima mezz'ora per il ...

