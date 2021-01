Torino, Comi: 'Per Sanabria manca qualche dettaglio' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Torino - " Belotti a secco da sette giornate? Le prestazioni importanti però le ha sempre fatte. Nella partita scorsa ha fatto un assist alla Rivera a Zaza , gli ho fatto i complimenti per l'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021)- " Belotti a secco da sette giornate? Le prestazioni importanti però le ha sempre fatte. Nella partita scorsa ha fatto un assist alla Rivera a Zaza , gli ho fatto i complimenti per l'...

sportli26181512 : #Torino, Comi: 'Per Sanabria manca qualche dettaglio': Il direttore generale: 'Ci auguriamo che tutto vada a buon f… - ilcirotano : Comi: 'Il Torino aveva bisogno di uno come Davide Nicola' - - sportli26181512 : Comi: 'Il Torino aveva bisogno di uno come Davide Nicola': Comi: 'Il Torino aveva bisogno di uno come Davide Nicola… - Sofia_1_vv : Tipo il cestino della merenda??? - Toro_News : ?? | PREPARTITA #Comi: “Sanabria? C’è ancora qualche dettaglio da sistemare ma speriamo che vada tutto a buon fine”… -