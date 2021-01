Serie B | L R Vicenza-Venezia 0-0 | al “Menti” derby a reti inviolate | “Lane” in 10 nel secondo tempo La classifica aggiornata

(Di sabato 30 gennaio 2021) Termina con un pari a, la sfida nelVeneto, L.R..L'anticipo della ventesima giornata diB si chiude abianche. L.R.non vanno oltre lo 0-0: un punto a testa per le due compagini che muovono lain attesa delle gare di domani. Diverse occasioni non sfruttate, da segnalare il gol annullato a Beruatto e al rosso diretto per l'estremo difensore biancorosso Grandi dopo un fallo da ultimo uomo. Nel prossimo turno la squadra di Di Carlo affronterà il Pordenone mentre ilsfiderà il Frosinone.LAMC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105"

Reti inviolate nell'anticipo della ventesima giornata dei campionato di Serie B tra Vicenza e Venezia, con i padroni di casa in inferiorità numerica per più di mezzora per il rosso al portiere Grandi. Con questo punto il Vicenza sale a quota 22, momentanea dodicesima posizione.