Sentenza De Luca | Alcuni ministri di questo governo avrebbero fatto fatica anche a fare i parcheggiatori abusivi”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “E’ caduto il mito dell’uno vale uno, Quando si dà vita a governi di persone improbabili si faad andare avanti. Non faccio nomi per delicatezza, ma ci sono statideldimissionario che in qualunque paese civile del mondoa essere impiegati come”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo Dein una diretta Facebook.“Il- ha sottolineato - avrebbe dovutodue cose fondamentali, un piano vaccinale serio e un recovery plan per dare all’italia una svolta strutturale. Questi piani non erano alla portata di”.Il ...

Depoi riferendosi alladi condanna per la sindaca di Torino, Chiara Appenino attaccare duramente il M5S : 'Dicevano che non avrebbero governato con nessuno, oggi stiamo assistendo a ......professori Marco Tamietto eBonini. A ottobre dell'anno scorso, 2020, i giudici amministrativi avevano stoppato il lavoro dei due ricercatori, ma nella serata di ieri era arrivata la...“E’ caduto il mito dell’uno vale uno, Quando si dà vita a governi di persone improbabili si fa fatica ad andare avanti. Non faccio nomi per delicatezza, ma ci sono stati alcuni ministri del governo di ..."Il governo è entrato in crisi, tutti avrete dei brividi di commozione quando ascoltate le dichiarazioni delle diverse delegazione parlamentari non voglio privarvi di questa commozione". Lo afferma il ...