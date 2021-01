Scuola | de Magistris | “A Napoli picco di dispersione a causa della Dad”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Abbiamo registrato unesponenziale discolastica nella nostra città negli ultimi mesi e in particolare da ottobre a oggi adel ricorso alla Dad. Molti ragazzi, più o menoli, non partecipano alla didattica a distanza e per questo c’è una responsabilità politica, istituzionale e sanitariaRegione che non ha dato alcuna spiegazione se non il solito terrorismo sul contagio”. Lo ha affermato il sindaco di, Luigi de, a radio Crc, nel riferire di avere avuto un incontro a Roma con il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sul temascolastica durante il quale le ha sottoposto un report realizzato dall’amministrazione ...