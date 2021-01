Scende in campo Giggino ‘a purpetta: “l’asso nella manica” del Conte ter (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un tempo sarebbe stato impensabile, ma nei tempi di magra, tutto diventa abbordabile. Nelle ultime ore della trattativa, l’apparizione di due nomi di senatori di Forza Italia lascia accapponare la pelle. Stando a quanto riferito dalla Repubblica si sarebbe occupato della pratica “Gianni Letta, con un incontro riservato a tre” . Luigi Cesaro e Domenico De Siano, entrambi accumunati dal fatto di avere questioni con la giustizia, riferisce la Repubblica. Per il primo, “rubricato oramai da anni come il Giggino ‘a purpetta, i pm dell’antimafia di Napoli hanno inoltrato, oramai 8 mesi fa, una richiesta (ancora rinviata) di intercettazioni da cui dipende l’emissione di un ordine di arresto per ipotesi di collusione tra politica e camorra di Sant’Antimo”. Per il secondo, invece, cadde al Senato cinque anni fa una richiesta di arresti domiciliari, ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un tempo sarebbe stato impensabile, ma nei tempi di magra, tutto diventa abbordabile. Nelle ultime ore della trattativa, l’apparizione di due nomi di senatori di Forza Italia lascia accapponare la pelle. Stando a quanto riferito dalla Repubblica si sarebbe occupato della pratica “Gianni Letta, con un incontro riservato a tre” . Luigi Cesaro e Domenico De Siano, entrambi accumunati dal fatto di avere questioni con la giustizia, riferisce la Repubblica. Per il primo, “rubricato oramai da anni come il‘a, i pm dell’antimafia di Napoli hanno inoltrato, oramai 8 mesi fa, una richiesta (ancora rinviata) di intercettazioni da cui dipende l’emissione di un ordine di arresto per ipotesi di collusione tra politica e camorra di Sant’Antimo”. Per il secondo, invece, cadde al Senato cinque anni fa una richiesta di arresti domiciliari, ...

