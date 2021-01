Savona | cluster nel convento delle Suore della neve Una vittima | due gravi e otto malate

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Paura in via Manzoni per la presenzascuola privata. L’Asl: così abbiamo scoperto il paziente con la variante inglese

StampaSavona : Cluster alla Rp Bormioli di Altare: confermate cinque vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Savona cluster

Il Secolo XIX

IlSono 25 le religiose che stanno combattendo con il virus che ha fatto la sua comparsa con conseguenze subito tragiche nella struttura di via Manzoni con accesso su Santa Maria Maggiore. La ......per sapere che le persone non di professione sanitaria che frequentano gli ospedali e le Rsa sono comunque incluse nella fase 1 di vaccinazione perché l'obiettivo è proprio sterilizzare iin ...Paura in via Manzoni per la presenza della scuola privata. L’Asl: così abbiamo scoperto il paziente con la variante inglese ...Sono 3 i casi di variante inglese del Covid-19 al momento scoperti e isolati in Liguria. Riguardano una persona residente in provincia di Genova, una nel Savonese e una nello Spezzino. Lo spiega ha ri ...