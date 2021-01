Sapete con chi è sposata Mara Venier? Lui è un professionista di successo e guadagna più di sua moglie. (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mara Venier, pur avendo 70 anni, resta sempre una splendida donna; in televisione da tantissimo tempo è ormai entrata nel cuore di tutti per il suo stile di conduzione molto amichevole. Al timone di Domenica In mette gli ospiti a loro agio intrattenendoli come nel salotto di casa propria, per questo si è meritata l’appellativo di Zia Mara. Ma se della sua carriera si conosce ogni cosa, la donna è un poco più riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo che il suo amore si chiama Nicola Carraro, ma dell’uomo che notizie abbiamo? Erede dell’editoria Nicola nasce il 1 febbraio 1942 a Milano ed è figlio di Pinuccia Rizzoli, la secondogenita del mitico Angelo Rizzoli fondatore dell’impero editoriale omonimo, e di Gian Gerolamo Carraro. E’ stato amministratore delegato della Rizzoli Periodici fino al ’74 e ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 29 gennaio 2021), pur avendo 70 anni, resta sempre una splendida donna; in televisione da tantissimo tempo è ormai entrata nel cuore di tutti per il suo stile di conduzione molto amichevole. Al timone di Domenica In mette gli ospiti a loro agio intrattenendoli come nel salotto di casa propria, per questo si è meritata l’appellativo di Zia. Ma se della sua carriera si conosce ogni cosa, la donna è un poco più riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo che il suo amore si chiama Nicola Carraro, ma dell’uomo che notizie abbiamo? Erede dell’editoria Nicola nasce il 1 febbraio 1942 a Milano ed è figlio di Pinuccia Rizzoli, la secondogenita del mitico Angelo Rizzoli fondatore dell’impero editoriale omonimo, e di Gian Gerolamo Carraro. E’ stato amministratore delegato della Rizzoli Periodici fino al ’74 e ...

