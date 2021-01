Sanremo 2021, confermato un ospite internazionale: non si vedeva da anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Festival di Sanremo 2021 godrà di una presenza di estremo rilievo. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando. Quest’anno incrociando le dita il Festival di Sanremo 2021 vedrà la sua luce. Nonostante tutte le difficoltà e restrizioni dovute a causa della pandemia mondiale di Coronavirus il Festival si farà. Ma scopriamo di più sulla kermesse Leggi su youmovies (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Festival digodrà di una presenza di estremo rilievo. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando. Quest’anno incrociando le dita il Festival divedrà la sua luce. Nonostante tutte le difficoltà e restrizioni dovute a causa della pandemia mondiale di Coronavirus il Festival si farà. Ma scopriamo di più sulla kermesse

Agenzia_Ansa : #Sanremo, #Franceschini: 'Niente pubblico, neanche figuranti'. #Amadeus pronto a lasciare #sanremo2021 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Sanremo, Il ministro #Franceschini esclude il pubblico all'Ariston a causa delle restrizioni da pandemia. Il sinda… - La7tv : #piazzapulita Polemiche #Sanremo, Andrea #Crisanti: 'C'è un inaridimento dei sentimenti. La gente alla fine si abit… - bayiskendr : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Sanremo, non piangere: come cantare al Festival, anche senza pubblico [di Gino Castaldo] - repubblica : Oggi su Rep: ?? Sanremo, non piangere: come cantare al Festival, anche senza pubblico [di Gino Castaldo] -