Roma | camion dei rifiuti perde cassone e schiaccia un furgone | grave 40enne

sergioalesi : RT @fenice_risorta: Ultimora: pare che i #vigiliurbani di ROMA hanno fermato un camion carico di' bitume' alla guida c'era #casalino che… - MNRuggiero : RT @fenice_risorta: Ultimora: pare che i #vigiliurbani di ROMA hanno fermato un camion carico di' bitume' alla guida c'era #casalino che… - apavo75 : RT @fenice_risorta: Ultimora: pare che i #vigiliurbani di ROMA hanno fermato un camion carico di' bitume' alla guida c'era #casalino che… - titzbiltz : RT @fenice_risorta: Ultimora: pare che i #vigiliurbani di ROMA hanno fermato un camion carico di' bitume' alla guida c'era #casalino che… - annalisapanello : RT @fenice_risorta: Ultimora: pare che i #vigiliurbani di ROMA hanno fermato un camion carico di' bitume' alla guida c'era #casalino che… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma camion

, grave incidente sulla via Aurelia. Unperde il cassone dei rifiuti e schiaccia un furgone: grave un 40enne che era alla guida. A rimanere gravemente ferito un 40enne, estratto dai ...... 'Secondo quanto ricostruito dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di... ha perso il pesante cassone che trasportava nel rimorchio del. Dietro di lui viaggiava un ...Scontro con un ferito, questa mattina al km 14 di via Aurelia, all'altezza dall'uscita di Malagrotta in direzione Roma. L'incidente ha coinvolto un autoarticolato ...Roma, grave incidente sulla via Aurelia. Un camion perde il cassone dei rifiuti e schiaccia un furgone: grave un 40enne che era alla guida. A rimanere gravemente ferito ...