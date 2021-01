Pallamano, Serie A 2021: Siracusa corsaro a Merano, Brixen si qualifica alla Coppa Italia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è definito finalmente il quadro delle partecipanti alla Coppa Italia di Pallamano maschile 2021, che si disputerà a Salsomaggiore Terme tra il 12 ed il 14 febbraio prossimo. A staccare l’ultimo pass è stato dunque il Brixen, approfittando della sconfitta dell’Alperia Merano contro la Teamnetwork Albatro Siracusa, nel recupero della quindicesima giornata. I siciliani, pur senza il capitano Murgia, hanno disputato una gran partita, trovando il +3 in avvio di secondo tempo, con gli altoatesini che hanno però sempre impattato, fino al 27-27. A questo punto, Siracusa ha però compiuto l’allungo decisivo, attraverso le realizzazioni di Cuello, Lo Bello e Molineri, per il 30-27 che ha condannato Merano, ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è definito finalmente il quadro delle partecipantidimaschile, che si disputerà a Salsomaggiore Terme tra il 12 ed il 14 febbraio prossimo. A staccare l’ultimo pass è stato dunque il, approfittando della sconfitta dell’Alperiacontro la Teamnetwork Albatro, nel recupero della quindicesima giornata. I siciliani, pur senza il capitano Murgia, hanno disputato una gran partita, trovando il +3 in avvio di secondo tempo, con gli altoatesini che hanno però sempre impattato, fino al 27-27. A questo punto,ha però compiuto l’allungo decisivo, attraverso le realizzazioni di Cuello, Lo Bello e Molineri, per il 30-27 che ha condannato, ...

