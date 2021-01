Milan, senti Kjaer: “Futuro, Ibra e lotta scudetto, vi dico tutto. La Juve è sempre la Juve” (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Il Milan deve credere allo scudetto, con la mentalità giusta".Parola di Simon Kjaer. Diversi sono stati i temi trattati dal difensore del Milan, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club: dalla lotta scudetto che vede attualmente protagonisti i rossoneri e l'Inter, al suo Futuro. Di seguito, le sue dichiarazioni."Siamo primi. Il nostro obiettivo era prendere ogni partita come una finale e prepararla al massimo. La Juve è sempre la Juve, ha grandi giocatori, come il Napoli. Come ho detto, loro sono dietro e noi siamo primi, quindi dobbiamo pensare a noi. Oggi il campionato è più difficile, ma se facessimo il massimo, e con un po' di fortuna... E' importante prendere le ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Ildeve credere allo, con la mentalità giusta".Parola di Simon. Diversi sono stati i temi trattati dal difensore del, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club: dallache vede attualmente protagonisti i rossoneri e l'Inter, al suo. Di seguito, le sue dichiarazioni."Siamo primi. Il nostro obiettivo era prendere ogni partita come una finale e prepararla al massimo. Lala, ha grandi giocatori, come il Napoli. Come ho detto, loro sono dietro e noi siamo primi, quindi dobbiamo pensare a noi. Oggi il campionato è più difficile, ma se facessimo il massimo, e con un po' di fortuna... E' importante prendere le ...

