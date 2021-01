Mafia: Procuratore Palermo, 'non risultano accordi Cosa nostra con i nigeriani' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Non risultano espliciti accordi della Mafia nigeriana con Cosa nostra, ma certo è che non si registra alcun episodio di violenza o di insofferenza ragionevolmente ascrivibile ad una situazione di conflittualità, anzi è emersa nel corso delle indagini una direttiva da parte di Cosa nostra di “trattare bene” nelle carceri i cittadini nigeriani; infatti, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia è emerso che i nigeriani detenuti nei reparti di alta sicurezza del carcere Pagliarelli, dopo una prima fase conflittuale, sono stati accolti con rispetto su indicazione dei mafiosi del mandamento Porta Nuova, i quali hanno comunicato che i nigeriani “erano stati in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) - "Nonesplicitidellanigeriana con, ma certo è che non si registra alcun episodio di violenza o di insofferenza ragionevolmente ascrivibile ad una situazione di conflittualità, anzi è emersa nel corso delle indagini una direttiva da parte didi “trattare bene” nelle carceri i cittadini; infatti, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia è emerso che idetenuti nei reparti di alta sicurezza del carcere Pagliarelli, dopo una prima fase conflittuale, sono stati accolti con rispetto su indicazione dei mafiosi del mandamento Porta Nuova, i quali hanno comunicato che i“erano stati in ...

zazoomblog : Mafia: Procuratore Palermo non risultano accordi Cosa nostra con i nigeriani - #Mafia: #Procuratore #Palermo - TV7Benevento : Mafia: Procuratore Palermo, 'non risultano accordi Cosa nostra con i nigeriani'... - TV7Benevento : Mafia: Procuratore Palermo, 'denunce vittime pizzo poco rilevanti ma hanno impatto sui boss'... - TV7Benevento : Mafia: Procuratore Palermo, 'uomini d'onore tornano in attività subito dopo scarcerazione'... - TV7Benevento : Mafia: Procuratore Palermo, 'tempi troppo lunghi decisioni gip riducono efficacia contrasto'... -