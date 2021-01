Libia, Blinken chiama Di Maio: “Avanti con la cooperazione tra Italia e Stati Uniti” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il nuovo segretario di Stato, Anthony Blinken, ha telefonato a Luigi Di Maio. Il colloquio ha ribadito la stretta collaborazione Usa-Italia. WASHINGTON – Anthony Blinken e Luigi Di Maio hanno avuto un primo contatto via telefono da quando il 58enne ha assunto la guida della diplomazia a stelle e strisce. Italia-Usa, Avanti con la cooperazione “Ricostruire e rafforzare la duratura partnership tra Stati Uniti e Italia“, questo l’auspicio espresso dal segretario di stato americano al ministro degli esteri di Roma. Così ha fatto sapere la Farnesina. Dalla Libia alla Russia Blinken e Di Maio, durante la conversazione, si sono soffermati ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il nuovo segretario di Stato, Anthony, ha telefonato a Luigi Di. Il colloquio ha ribadito la stretta collaborazione Usa-. WASHINGTON – Anthonye Luigi Dihanno avuto un primo contatto via telefono da quando il 58enne ha assunto la guida della diplomazia a stelle e strisce.-Usa,con la“Ricostruire e rafforzare la duratura partnership tra“, questo l’auspicio espresso dal segretario di stato americano al ministro degli esteri di Roma. Così ha fatto sapere la Farnesina. Dallaalla Russiae Di, durante la conversazione, si sono soffermati ...

