Indice di soddisfazione in crescita per l’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In un quadro operativo nazionale ridimensionato in termini di movimento passeggeri,di Bergamo continua a garantire livelli di produttività e qualità dei servizi, riconosciuti e attribuiti dall’utenza aeroportuale attraverso i parametri di valutazione standard adottati per tutti gli scali italiani. Dall’analisi comparativa didei passeggeri aeroportuali, elaborata da Airports Council International (ACI) World e relativa al quarto trimestre 2020, il valore dell’dicomplessivo (CSI) di Bergamo è di 4,1 su una scala di 5 a livello mondiale, secondo in Italia solo a Roma Fiumicino con 4,3 e superiore alla media degli aeroporti italiani di 3,9. Il valore medio mondiale di 4,5 è influenzato dagli indici vicino al massimo degli aeroporti dell’estremo Oriente e dei Paesi del ...