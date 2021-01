Indagano Bocelli su Pallina | la sua cagnolina morta in mare

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Valeria Braghieri Umana, troppo umana questa vicenda del cane di Andrea, la levriera. Umana, troppo umana questa vicenda del cane di Andrea, la levriera. Caduta ine scomparsa nelle acque tra Arzachena e Golfo Aranci, in Sardegna, lo scorso 21 agosto. Troppo umano per un cane fare gite in barca sotto il solleone, troppo umano, per un cane, diventare mediatico finendo sui social come prima notizia del giorno (oggi e ai tempi dell'accaduto), troppo umano, per un cane, mobilitare una procura, quella di Tempio Pausania, che ora indaga sulla sua scomparsa a seguito di una denuncia per abbandono di animali e di negligenza colposa, presentata dall'Aidaa (Associazione in difesa degli animali e dell'ambiente). E intendiamoci bene, non pensiamo affatto che la ...