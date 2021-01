Ibra - Lukaku, le colpe dei bulli e i falsi moralisti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gennaio 2021 - "Ho sbagliato, ho provocato, ho esagerato anche perché ho danneggiato la mia squadra . Ma dire che sono razzista non lo posso accettare ... forse si scordano che mi sono ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gennaio 2021 - "Ho sbagliato, ho provocato, ho esagerato anche perché ho danneggiato la mia squadra . Ma dire che sono razzista non lo posso accettare ... forse si scordano che mi sono ...

frafacchinetti : Milioni di italiani hanno perso e perderanno il lavoro ma ovunque si parla solo della lite IBRA/LUKAKU. Centinaia d… - repubblica : Nessuno faccia il moralista, ma Ibra e Lukaku meritano tre mesi di stop - ZZiliani : Che #Ibra e #Lukaku non abbiano scuse per la rissa da saloon scatenata a fine primo tempo di Inter-Milan nessun dub… - LukeFenek : RT @ZZiliani: Che #Ibra e #Lukaku non abbiano scuse per la rissa da saloon scatenata a fine primo tempo di Inter-Milan nessun dubbio; ma ch… - iamfrancesco91 : @SerieA Gravina: caso suarez stiamo esagerando fiducia nella giustizia sporting Gravina: caso lukaku Ibra? Bruttiss… -