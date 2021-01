Governo: Salvini, 'non sto dialogando con Renzi, lo vedo in Senato' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Io non sto dialogando con Renzi". Lo assicura Matteo Salvini, ospite di Agorà, su Rai3, smentendo retroscena che parlando di un suo asse con il leader di Italia Viva. "Renzi - spiega - ha fatto nascere questo Governo, quello che gli italiani stanno subendo, questo teatrino disgustoso, è tutto made in sinistra". "Renzi - conclude - lo vedo in Senato, come incontro tanti altri colleghi Senatori". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Io non stocon". Lo assicura Matteo, ospite di Agorà, su Rai3, smentendo retroscena che parlando di un suo asse con il leader di Italia Viva. "- spiega - ha fatto nascere questo, quello che gli italiani stanno subendo, questo teatrino disgustoso, è tutto made in sinistra". "- conclude - loin, come incontro tanti altri colleghiri".

M5S_Europa : Da #Salvini a #Renzi, in questi giorni ne abbiamo sentite di bufale. Le parole del Commissario UE Hahn ristabilisco… - matteosalvinimi : Altro che “autonomisti”, qualcuno è solo poltronaro. Un governo più lontano dai bisogni di imprenditori e lavorator… - fattoquotidiano : TALK SHOW Per Salvini il piano del governo è stato “già bocciato dall’Europa”. Ma Floris lo smentisce in diretta [L… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'La fine di questo governo dimostra che non poteva essere un'alternativa alla destra di Salvini-Meloni. Noi siamo per un gove… - paoloigna1 : RT @agorarai: 'La fine di questo governo dimostra che non poteva essere un'alternativa alla destra di Salvini-Meloni. Noi siamo per un gove… -