Giorgia Meloni in stampelle, cosa le è successo. Lei: «No a governo zoppo» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giorgia Meloni è arrivata al Quirinale aiutandosi nella deambulazione con il supporto di due stampelle. I cronisti presenti si sono subito prodigati nel cercare di reperire informazioni aggiuntive rispetto a cosa fosse successo alla deputata. Nel momento in cui, però, è stato possibile constatare che, per quanto fastidiosa e dolorosa, la situazione fosse tale da poterci scherzare su è stata la stessa Meloni a ironizzare sull'accaduto. A fare il punto, invece, sul punto di vista del centrodestra espresso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato Matteo Salvini, leader della Lega. Meloni in stampelle, veloce confronto con i cronisti «No - ha detto rivolgendosi alla stampa - ad un governo zoppo». Chiaro ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 29 gennaio 2021)è arrivata al Quirinale aiutandosi nella deambulazione con il supporto di due. I cronisti presenti si sono subito prodigati nel cercare di reperire informazioni aggiuntive rispetto afossealla deputata. Nel momento in cui, però, è stato possibile constatare che, per quanto fastidiosa e dolorosa, la situazione fosse tale da poterci scherzare su è stata la stessaa ironizzare sull'accaduto. A fare il punto, invece, sul punto di vista del centrodestra espresso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato Matteo Salvini, leader della Lega.in, veloce confronto con i cronisti «No - ha detto rivolgendosi alla stampa - ad un». Chiaro ...

