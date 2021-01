Flash News del 29 Gennaio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo due giorni di consultazioni al Quirinale, la soluzione della crisi di Governo è ancora lontana. L’ipotesi di un mandato esplorativo al Presidente della Camera, Fico. Il PD e l’EU hanno ribadito il loro sostegno a Conte, con una Parlamentare più ampia. I riflettori sono ora puntati su quanto dirà il M5S al Presidente della Repubblica, se ci saranno in particolare o meno aperture a Italia Viva; Il Partito di Renzi, IV, non scioglie la riserva sul reincarico a Presidente del Consiglio dopo l’apertura di Renzi a un mandato esplorativo con una personalità diversa da Conte, Italia Viva anche oggi insiste dicendo “niente veti, serve discontinuità su nomi e persone, ci dicano se ci vogliono in maggioranza”; Quanto al Centrodestra, si è presentato nel pomeriggio da Mattarella con una folta delegazione unitaria aperta ai centristi, anche se restano le divergenze al suo interno tra chi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo due giorni di consultazioni al Quirinale, la soluzione della crisi di Governo è ancora lontana. L’ipotesi di un mandato esplorativo al Presidente della Camera, Fico. Il PD e l’EU hanno ribadito il loro sostegno a Conte, con una Parlamentare più ampia. I riflettori sono ora puntati su quanto dirà il M5S al Presidente della Repubblica, se ci saranno in particolare o meno aperture a Italia Viva; Il Partito di Renzi, IV, non scioglie la riserva sul reincarico a Presidente del Consiglio dopo l’apertura di Renzi a un mandato esplorativo con una personalità diversa da Conte, Italia Viva anche oggi insiste dicendo “niente veti, serve discontinuità su nomi e persone, ci dicano se ci vogliono in maggioranza”; Quanto al Centrodestra, si è presentato nel pomeriggio da Mattarella con una folta delegazione unitaria aperta ai centristi, anche se restano le divergenze al suo interno tra chi ...

