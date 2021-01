“Eri il nostro eroe”. Lutto nel calcio, giovane promessa muore cercando di sedare una rissa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tutti in lacrime per la morte di un ragazzo di appena 16 anni, ucciso per una coltellata fatale nel tentativo di sedare una rissa. Josh Dunne, questo il nome della giovanissima vittima, viveva a Dublino ed era considerato una promessa del calcio irlandese. Josh Dunne si trovava insieme ad un amico quando ha notato una rissa in strada e ha tentato di fare da paciere. Come riporta l’Irish Sun, la lite era nata tra due rider ed un uomo che era stato sorpreso a rubare una bici nel parcheggio di un supermercato. Ne era nato un inseguimento, che ha coinvolto anche il proprietario della bici, e alla fine era nata una vera e propria rissa. Il giovane, insieme ad un suo amico e coetaneo, era intervenuto per separare i contendenti ed entrambi i ragazzi sono stati feriti con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tutti in lacrime per la morte di un ragazzo di appena 16 anni, ucciso per una coltellata fatale nel tentativo diuna. Josh Dunne, questo il nome della giovanissima vittima, viveva a Dublino ed era considerato unadelirlandese. Josh Dunne si trovava insieme ad un amico quando ha notato unain strada e ha tentato di fare da paciere. Come riporta l’Irish Sun, la lite era nata tra due rider ed un uomo che era stato sorpreso a rubare una bici nel parcheggio di un supermercato. Ne era nato un inseguimento, che ha coinvolto anche il proprietario della bici, e alla fine era nata una vera e propria. Il, insieme ad un suo amico e coetaneo, era intervenuto per separare i contendenti ed entrambi i ragazzi sono stati feriti con ...

SandroDiconto : @gianluigibuffon Auguri nostro grande nr. 1 e capitano Ho avuto fortuna , poter essere tifoso del calcio , della J… - ineedsomesleepK : @hai_torto Eh ? Eri partito con la tesi che un Segretario di Stato non poteva relazionarsi con il nostro PDC, perc… - Antonel94804469 : @padremarcosj Signore Gesù, oggi non chiedo nulla. Il mio, vuole essere solo un ringraziamento per tutte le volte c… - colesprouse_rcg : @huntrcg_ il nostro posticino per la droga, eri tu o...VABBE STO FATTO - candura_alice : @matteorenzi Non sei nessuno. Sai solo distruggere il nostro Paese mentre viviamo una pandemia. Hai fatto danni qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Eri nostro "Eri il nostro eroe". Lutto nel calcio, giovane promessa muore Caffeina Magazine Cambiare passo. La sfida della crisi

Prima ancora di individuare il nome del nuovo presidente del Consiglio, sarebbe il caso di chiarire alcuni punti centrali di un programma intorno al quale coalizzare le varie forze politiche. Pochi pi ...

L’Avis si rinnova e cerca nuovi soci

L’Avis ‘Gino Favaro’ di Lendinara ha concluso il suo mandato e si prepara a nuove elezioni. I quattro anni di attività con in carica il presidente Matteo Piccolo sono passati e sembra davvero ieri qua ...

Prima ancora di individuare il nome del nuovo presidente del Consiglio, sarebbe il caso di chiarire alcuni punti centrali di un programma intorno al quale coalizzare le varie forze politiche. Pochi pi ...L’Avis ‘Gino Favaro’ di Lendinara ha concluso il suo mandato e si prepara a nuove elezioni. I quattro anni di attività con in carica il presidente Matteo Piccolo sono passati e sembra davvero ieri qua ...