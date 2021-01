Cucunato | caos trasporti tocca anche all’Eur

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – “I disservizi di Atac non risparmiano nemmeno il Municipio Roma Eur, che ha visto aggravarsi i tanti problemi di mobilita’ pubblica con la chiusura per manutenzione del viadotto della Magliana. Parliamo di autobus sospesi o che vedono le proprie corse ridotte, nonostante ricoprano l’importante ruolo di collegamento su ruota tra l’Eur, la Laurentina e i Municipi confinanti non coperti dal passaggio delle metro.” “Un disagio immane per studenti e lavoratori, che si trovano banchine o autobus alternativi gremiti di persone: insomma dei concreti assembramenti, che in un periodo simile non dovrebbero assolutamente avvenire per evitare il veicolo del COVID-19.” “Una situazione di pericolo che si fa concreta nel nostro territorio all’esterno della stazione Laurentina, dovela Prefettura ha osservato un serio pericolo di assembramenti negli spazi delle banchine ...