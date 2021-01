Covid, Unione Europea blocca i viaggi in entrata ed uscita dal Giappone (Di venerdì 29 gennaio 2021) TOKYO – L’Unione Europea ha ufficializzato la decisione di ripristinare il divieto di viaggi in entrata ed uscita dal Giappone a fronte della nuova ondata che interessa il Paese asiatico e che ha portato un aumento dei casi di nuove infezioni e di decessi nelle ultime settimane. Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) TOKYO – L’Unione Europea ha ufficializzato la decisione di ripristinare il divieto di viaggi in entrata ed uscita dal Giappone a fronte della nuova ondata che interessa il Paese asiatico e che ha portato un aumento dei casi di nuove infezioni e di decessi nelle ultime settimane.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Unione Covid: per l'Unione Europea il Friuli Venezia Giulia è ufficialmente "rosso scuro" UdineToday Bosnia Erzegovina: Save the children, “almeno 50 minori migranti soli dormono all’addiaccio”

“Almeno 50 minori migranti non accompagnati stanno dormendo all’addiaccio o in ripari di fortuna in Bosnia-Erzegovina senza alcun supporto e protezione, con gravi rischi per la loro salute e la loro s ...

IL PUNTO – Vaccino anti Covid, somministrate in Italia più di un milione e 600mila dosi, in arrivo il Novavax

Il vaccino anti Covid serve a prevenire la malattia da Coronavirus nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Per il momento sono stati autorizzati i vaccini di ...

