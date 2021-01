Covid, ancora 7 decessi in Abruzzo, 343 i nuovi casi positivi (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 42059 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 343 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 95 anni). *(il totale risulta inferiore di 2 unità perché sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 86, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 40 in provincia di Pescara, 29 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1453 (di età compresa tra 56 e 86 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 42059 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 343(di età compresa tra 5 mesi e 95 anni). *(il totale risulta inferiore di 2 unità perché sono stati sottratticomunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) Icon età inferiore ai 19 anni sono 86, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 40 in provincia di Pescara, 29 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7e sale a 1453 (di età compresa tra 56 e 86 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno ...

La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - ZZiliani : ULTIMORA. Ancora un record per #Ronaldo: è il calciatore che ha violato più volte le norme anti-Covid. Lui festeggi… - myrtamerlino : Un anno di #Covid_19, quasi 90 mila morti e ancora ci sono personaggi (addirittura medici) che minimizzano o addiri… - OdeonZ__ : Milan, Calhanoglu negativo al Covid. Lui esulta, ma non è ancora tra i convocati - infoitsalute : Covid nel ferrarese, ancora sei decessi. Tamponi rapidi per tutti in farmacia a 15 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Confindustria: ripresa da metà anno se i vaccini saranno rapidi

... inoltre, vari acquisti sono ostacolati dalle norme anti - Covid. Tutto cio' frenerà i consumi e il ... Le principali economie dell'Eurozona, si osserva ancora, hanno chiuso il 2020 meno peggio del ...

Pil, Confindustria: slitta recupero, vera ripresa solo da metà 2021

... inoltre, vari acquisti sono ostacolati dalle norme anti - Covid. Tutto ciò, secondo il Csc, ... Più ampia, a inizio 2021, la forbice in Italia tra servizi ancora in crisi e industria che regge, con ...

Covid: ancora 25 morti, 338 nuovi casi Agenzia ANSA Laura Cremaschi, camicetta sbottonata e battutona sul Covid – FOTO

Laura Cremaschi delizia ancora una volta i fan con l'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. La nota showgirl fa anche ridere i follower ...

Roma, dove partono i vaccini: tutti gli indirizzi di caserme, teatri e parcheggi

I vaccini anti-Covid scarseggiano, ma i centri per le punture sono quasi pronti: saranno 36 solo a Roma, 85 in tutto il Lazio. Non solo ospedali e ambulatori delle Asl, ma anche siti militari, dalla..

... inoltre, vari acquisti sono ostacolati dalle norme anti -. Tutto cio' frenerà i consumi e il ... Le principali economie dell'Eurozona, si osserva, hanno chiuso il 2020 meno peggio del ...... inoltre, vari acquisti sono ostacolati dalle norme anti -. Tutto ciò, secondo il Csc, ... Più ampia, a inizio 2021, la forbice in Italia tra serviziin crisi e industria che regge, con ...Laura Cremaschi delizia ancora una volta i fan con l'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. La nota showgirl fa anche ridere i follower ...I vaccini anti-Covid scarseggiano, ma i centri per le punture sono quasi pronti: saranno 36 solo a Roma, 85 in tutto il Lazio. Non solo ospedali e ambulatori delle Asl, ma anche siti militari, dalla..