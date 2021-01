Cosa fai nel weekend? HuffPost da casa | amore | sottaceti e un film

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Lo ammetto: sono una di quelle persone che scrollando la timeline di Instagram si perde. Ma non sono convinta che sia tempo perso, in tutto e per tutto. Un po’ di tempo fa una mia amica (che non è su Instagram) mi aveva chiesto “ma tu perché guardi le foto degli altri?”. Io le avevo risposto che cercavo idee. E sono convinta, ancora più di questi tempi, che sia una fonte preziosissima in questo senso. Guardando foto e post, ho trovato un corso di cucina da fare in un paio d’ore nella mia cucina (e di cui parlerò dopo). Ho trovato un paio di sfide per iniziare bene l’anno (di cui ho già parlato). E mi è venuta l’idea di fare la maglia, ho comprato anche i kit per ricamare (non ho ancora iniziato) e provato a rammendare vecchi maglioni. Cose che senza guardare Instagram magari avrei fatto tra qualche anno, quando la vecchiaia imponeva un po’ più di tranquillità. Mi sono accorta che ...