Corrotti: non si può tollerare crac Roma Metropolitane (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – "Le soluzioni tampone attuate fino ad oggi dall'amministrazione Raggi hanno portato al tracollo della municipalizzata Roma Metropolitane che, nonostante le rassicurazioni del Campidoglio, rischia di trascinare con se' lo stop ai lavori per la realizzazione della metro C e l'interruzione di servizio delle linea A e B a causa della mancanza di adeguamento alle norme antincendio." "A farne le spese, oltre i cittadini Romani, saranno i 135 lavoratori che dal 1 febbraio andranno in cassa integrazione: un tema da affrontare con serieta' e non con rimpasti di giunta che tendono a promuovere chi doveva invece trovare una soluzione al problema." "Cio' che si preannuncia e' uno scenario da brividi per la Capitale che rischia di far esplodere l'intera rete in piena pandemia e con la maggiore richiesta di mezzi dovuta dalla ...

