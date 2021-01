Coronavirus | Curzio Cassazione | ‘giustizia segnata da pandemia | ripensare sistema’

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – ‘La particolare situazione del 2020 in cui l’amministrazione della giustizia è stata, come ogni settore della vita della nostra comunità,dalla. Ciò ha comportato il sostanziale blocco dell’attività giudiziaria per un certo periodo, una faticosa e difficile ripresa per la restante parte dell’anno e oggi ci pone dinanzi alla necessità diprofondamente il sistema. Di partecipare alla costruzione di un qualcosa che ancora non c’蔝. E’ quanto si legge nella relazione del primo presidente dellaPietroin occasione dell’apertura dell’anno giudiziario.‘Di riforme del sistema giustizia e, al suo interno del giudizio di legittimità, ne sono state fatte molte negli ultimi anni, con un continuo, a volte turbinoso, susseguirsi di modifiche ...

