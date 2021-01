Coppia scomparsa a Bolzano | arrestato il figlio “Benno li ha uccisi e ha occultato i corpi” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “A seguito di alcuni recenti elementi acquisiti nel corso delle indagini” la Procura di, nella tarda serata di ieri, ha fermato Neumair, indiziato di duplice omicidio ed occultamento dei cadaveri dei genitori Neumair Peter e Perselli Laura. “Nei termini processuali previsti dall’art. 390 c.p.p. – si legge in una nota della Procura di– verra’ richiesta la convalida del fermo al giudice per le indagini preliminari. A tutela delle indagini e del diritto di difesa allo stato non possono essere comunicate ulteriori informazioni”, si legge nella nota della Procura. La fidanzata del giovane indagata per favoreggiamento E’ invece indagata per favoreggiamento l’amica diNeumair. A quanto riferisce la stampa locale, si tratta di un atto dovuto, visto che è stata proprio la commessa di origini ...