Consulta: legge deve tutelare bimbi nati con maternità surrogata (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Consulta, riunita in camera di consiglio, ha esaminato la questione del riconoscimento dello status di figli per i nati mediante tecnica di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata all'estero da due donne

