Ciclismo femminile | Dino Salvoldi | “Non correre fino a marzo sarà un problema | Paternoster deve pensare solo alle Olimpiadi”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Etna e Rifugio Sapienza: sono questi i punti di riferimento della Nazionale italiana diche sta effettuando la sua preparazione avendo bene in mente un obiettivo su tutti: Tokyo 2021. I Giochi, che tutti si augurano siano l’emblema della fine dell’incubo Covid e della rinascita, possono essere un’occasione straordinaria per le nostre ragazze della pista, capaci di ambire a grandi traguardi nell’inseguimento a squadra, nell’Omnium e nell’Americana. Un gruppo giovane e di grande talento su sui il CTsa di poter contare. Presenti al raduno della selezione azzurra Martina Alzini (Valcar), Elisa Balsamo (Fiamme Oro), Rachele Barbieri (Fiamme Oro), Maria Giulia Confalonieri (Fiamme Oro), Chiara Consonni (Valcar), Martina Fidanza (Fiamme Oro), Vittoria Guazzini (Fiamme Oro), Silvia Zanardi ...

OA Sport

