Calciomercato Atalanta | Kovalenko a un passo | giocatore atteso in Italia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Viktorè prossimo a vestire la maglia dell’: ilinnelle prossime ore. I dettagli L’ha definito in queste ore i dettagli per lo sbarco subito del centrocampista Viktoralla corte di Gian Piero Gasperini. I documenti per il trasferimento sono già pronti, come riporta Gianluca Di Marzio. Contratto di 4 anni e mezzo, le visite dovrebbero avvenire già nella giornata di domani.era stato già bloccato per l’estate ma a seguito della partenza di Amad Diallo l’non voleva perdere il posto da extracomunitario ha voluto da subito un vice Ilicic. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : L’@Atalanta_BC apre al prestito di #Lammers: non solo da tempo il @GenoaCFC, oggi pressing del @1913parmacalcio #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato - #Atalanta, da #Kovalenko ad #Ahmedhodzic. Le ultime - DiMarzio : #Atalanta, le ultime sulla trattativa #Kovalenko - micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Atalanta, le ultime sulla trattativa #Kovalenko - sportli26181512 : Milan a caccia del record esterno, Atalanta-Lazio promette scintille: Con il titolo di “Campione d’inverno” in tasc… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Viktor Kovalenko è prossimo a vestire la maglia dell': il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore. I dettagli...20.45 RaiUno- Napoli 10 febbraio ore 20.45 RaiUno PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE " Caos stipendi, la FIGC posticipa il controllo sui pagamenti, ...NOTIZIE AS ROMA - Ivan Juric parla in conferenza stampa a due giorni dal match contro i giallorossi che si giocherà domenica sera. Il tecnico del Verona dichiara senza mezzi termini di non credere a u ...Pensiamo al Bologna che gioca un calcio intenso, servirà una grande prestazione per ... Mandzukic ha avuto un problema alla caviglia contro l'Atalanta, ieri si è allenato e stava meglio. Se anche oggi ...