Bocelli, aperta un'indagine sulla morte della cagnetta Pallina. L'inchiesta dopo una denuncia

La Procura di Tempio apre un'indagine a carico di ignoti sulla morte di Pallina, la cagnetta del tenore Andrea Bocelli. Pallina è morta annegata il 21 agosto scorso nelle acque tra Arzachena e Golfo Aranci, in Sardegna, durante una gita in barca. Come scrive l'Ansa, lo riferisce Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, l'Associazione italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, dalla cui denuncia risalente al 25 agosto scaturì l'intera vicenda giudiziaria. Furono fatte numerose ricerche. E furono giorni di accorati appelli.

