5G, via libera del Cdm ai centri di valutazione del perimetro cyber (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nuovo passo avanti verso il completamento del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nato sotto la regia del Dipartimento informazioni e sicurezza presso la presidenza del Consiglio (Dis) e in particolare del vicedirettore professor Roberto Baldoni), per mettere in sicurezza le infrastrutture nazionali per la telecomunicazione. In particolare, in vista della realizzazione della rete 5G. IL VIA libera IN CDM Il consiglio dei ministri riunitosi nella giornata di oggi sotto la presidenza del presidente dimissionario Giuseppe Conte ha dato luce verde al decreto attuativo che rende operativo il Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) e gli altri centri di valutazione (Cv) dei procedimenti di verifica e valutazione dei beni, sistemi e servizi di Information and ...

