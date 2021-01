Vlahovic: «Rinnovo? Ancora zero proposte da parte della Fiorentina» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando della stagione dei viola e del suo futuro Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando sia del suo futuro che della stagione dei viola. STAGIONE – «Contro l’Inter abbiamo giocato bene, ma dopo il mio gol sbagliato ho passato due o tre giorni un po’ così. Poi mi sono ripreso segnando subito alla partita successiva. È stato il momento più difficile? Sì, ma mio papà mi ha detto “ti ricordi di quando vedevi Ribery al Bayern? Ora ci giochi insieme”… E’ sempre un onore per me giocare con uno dei più grandi del mondo. È stimolante, abbiamo un ottimo rapporto perché lui è una grandissima persona con tutti». Rinnovo – «Io sono un giocatore della Fiorentina e penso solo alla Fiorentina. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dusanha parlato ai microfoni di Sky Sport parlandostagione dei viola e del suo futuro Dusanha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando sia del suo futuro chestagione dei viola. STAGIONE – «Contro l’Inter abbiamo giocato bene, ma dopo il mio gol sbagliato ho passato due o tre giorni un po’ così. Poi mi sono ripreso segnando subito alla partita successiva. È stato il momento più difficile? Sì, ma mio papà mi ha detto “ti ricordi di quando vedevi Ribery al Bayern? Ora ci giochi insieme”… E’ sempre un onore per me giocare con uno dei più grandi del mondo. È stimolante, abbiamo un ottimo rapporto perché lui è una grandissima persona con tutti».– «Io sono un giocatoree penso solo alla. ...

