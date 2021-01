Vitali, ieri con Conte oggi no. La situazione grave, ma non seria, di una crisi da operetta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ambarabà cicì e cocò, questa poltrona a chi la dò? Continua l’imbarazzante soap opera del mercato delle poltrone, garantita l’autenticità del Made in Italy. Questa volta a intrattenerci è il senatore di Forza italia Luigi Vitali, che con un ripensamento degno delle migliori performance di Valentino Rossi ha dapprima allargato i suoi orizzonti, per poi ripensarci, curvare e tornare indietro. oggi (28 gennaio) affaritaliani.it riferisce riferendosi a Vitali: “ieri sera aveva annunciato di lasciare FI per andare a sostenere un governo guidato da Conte, ci ripensa e questa mattina in una nota fa sapere: “Ribadisco dunque nessun appoggio politico al Conte Ter”. Il senatore resta dunque iscritto al gruppo di Forza Italia e ci tiene a precisare: ”Nelle scorse ore ho ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ambarabà cicì e cocò, questa poltrona a chi la dò? Continua l’imbarazzante soap opera del mercato delle poltrone, garantita l’autenticità del Made in Italy. Questa volta a intrattenerci è il senatore di Forza italia Luigi, che con un ripensamento degno delle migliori performance di Valentino Rossi ha dapprima allargato i suoi orizzonti, per poi ripensarci, curvare e tornare indietro.(28 gennaio) affaritaliani.it riferisce riferendosi a: “sera aveva annunciato di lasciare FI per andare a sostenere un governo guidato da, ci ripensa e questa mattina in una nota fa sapere: “Ribadisco dunque nessun appo politico alTer”. Il senatore resta dunque iscritto al gruppo di Forza Italia e ci tiene a precisare: ”Nelle scorse ore ho ...

