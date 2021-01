Uomini e donne, Maria torna a parlare della ‘talpa’ (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi 28 gennaio, oltre a festeggiare il compleanno di Gemma, si è tornati a parlare della ‘talpa’ che fornirebbe anticipazioni su ciò che avviene in studio ad un blog. La persona incriminata sarebbe Aurora, almeno stando alle accuse lanciate da Armando nella puntata di ieri. Oggi è stata la padrona di casa a tornare sull’argomento, scatenando una nuova discussione in studio. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. Leggi anche: Gemma e il giallo sull’età a Uomini e donne: quanti anni ha davvero la dama? È Aurora la talpa di Uomini e donne? Maria De Filippi la difende Aurora Tropea é finita di nuovo sotto accusa nella puntata di oggi di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella puntata diandata in onda oggi 28 gennaio, oltre a festeggiare il compleanno di Gemma, si èti ache fornirebbe anticipazioni su ciò che avviene in studio ad un blog. La persona incriminata sarebbe Aurora, almeno stando alle accuse lanciate da Armando nella puntata di ieri. Oggi è stata la padrona di casa are sull’argomento, scatenando una nuova discussione in studio. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. Leggi anche: Gemma e il giallo sull’età a: quanti anni ha davvero la dama? È Aurora la talpa diDe Filippi la difende Aurora Tropea é finita di nuovo sotto accusa nella puntata di oggi di ...

LuigiBrugnaro : La storia è scritta ogni giorno da ciascuno di noi con piccoli gesti che, uniti a quelli di altri uomini e donne, p… - Radio3tweet : Cresce il numero degli ascoltatori di Radio3: un numero fatto di donne e uomini, adulti e ragazzi, che hanno cercat… - Esercito : Gli uomini e le donne dell’@Esercito in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attor… - Mariaenza15 : RT @sottonepertommy: Dopo uomini e donne hanno fatto vedere il confessionale di Pierpaolo e si è messo a dire che non ha votato tommy perch… - cjaonialler : RT @annullataa: Spillo: Voto Andrea Zelletta perché lui uomini e donne ha deciso di farlo da Maria De Filippi e non al Grande Fratello vip… -