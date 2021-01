Tor Bella Monaca | Pd | inutile muratura Grotta del Buco

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Come gruppo Pd in Campidoglio, abbiamo chiesto ed ottenuto la riunione di una commissione congiunta cultura – politiche sociali, che si era pronunciata tempo fa all’unanimita’ sulla necessita’ di convocare un tavolo permanente sulle problematiche di Tor, coinvolgendo tutte le realta’ territoriali per coprogettare interventi utili al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti.” “Considerando l’inutilita’ delladella famigerata ‘del’, sarebbe quanto mai urgente dare seguito a quanto deciso in quella occasione e convocare il tavolo programmatico, per avviare interventi incisivi sulle necessita’ del quartiere”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri comunali del Pd Giulia Tempesta e Giovanni Zannola.