TIM: i contenuti di Discovery Plus approdano su TIMVision (Di giovedì 28 gennaio 2021) Grandi notizie per il mondo dell'intrattenimento TIM e Discovery, dopo l'ufficialità della partnership siglata lo scorso dicembre, hanno ultimato l'introduzione dei contenuti presenti su Discovery Plus in TIMVision: il risultato è una vasta offerta di intrattenimento, lifestyle, true crime, natura, avventura e sport, che TIM può offrire all'interno della sua piattaforma streaming. TIM fonde i palinsesti di TIMVision e Discovery Plus Lo scorso 9 dicembre, TIM e Discovery hanno annunciato un accordo che prevede l'inserimento dei contenuti Discovery Plus su TIMVision. A partire dal 27 gennaio 2021, accanto all'offerta della piattaforma streaming gestita ...

hcetoib : @1395Hui @TeresaBellanova @Riccardo_Tim I contenuti arrivano direttamente dal carcere di Rebibbia! - 1395Hui : @TeresaBellanova @Riccardo_Tim Verissimo, contano solo i contenuti , ma la gente è poco informata, quel poco che sa… - Riccardo_Tim : @marcodifonzo Questo non ha capito: i nomi li fa Mattarella. I partiti devono pensare ai contenuti, non ai nomi. Ma… - AnonymeRai : ? Tim rafforza l'offerta on demand. I contenuti Discovery+ sbarcano su TimVision - Affaritaliani : Tim rafforza l'offerta on demand. I contenuti Discovery+ sbarcano su TimVision -