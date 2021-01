Statua Maradona, la Digos in Comune. Verifiche sulla commissione allargata agli ultrà (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo quanto racconta Repubblica Napoli, la Procura ha acquisito le carte della manifestazione d’interesse varata dal Comune per la realizzazione della Statua in memoria di Maradona. In particolare, gli inquirenti vogliono avere maggiori elementi sulla composizione della commissione incaricata di esaminare i progetti, visto che è stata allargata anche ad esponenti della tifoseria organizzata, come spiegato proprio dal Comune di Napoli in una nota in cui ne elencava i componenti. Così, la Digos ha chiesto gli atti agli uffici di Palazzo San Giacomo e nei prossimi giorni potrebbe ascoltare come testimoni gli assessori Eleonora De Majo e Ciro Borriello, che hanno promosso e seguito l’iniziativa. Non è una vera e propria indagine, ma una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo quanto racconta Repubblica Napoli, la Procura ha acquisito le carte della manifestazione d’interesse varata dalper la realizzazione dellain memoria di. In particolare, gli inquirenti vogliono avere maggiori elementicomposizione dellaincaricata di esaminare i progetti, visto che è stataanche ad esponenti della tifoseria organizzata, come spiegato proprio daldi Napoli in una nota in cui ne elencava i componenti. Così, laha chiesto gli attiuffici di Palazzo San Giacomo e nei prossimi giorni potrebbe ascoltare come testimoni gli assessori Eleonora De Majo e Ciro Borriello, che hanno promosso e seguito l’iniziativa. Non è una vera e propria indagine, ma una ...

