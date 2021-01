Sinner-Djokovic, esibizione Adelaide: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 28 gennaio 2021) La prima tappa dell’avvicinamento dei principali atleti agli Australian Open di tennis vedrà la luce con la giornata dedicata alle esibizioni ribattezzata “A Day at the Drive“, che si svolgerà ad Adelaide nel cuore della notte italiana tra oggi, giovedì 28, e domani, venerdì 29 gennaio. Subito Italia protagonista: alle ore 03.30 italiane scatta il match tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, seguito da quelli tra la statunitense Serena Williams e la nipponica Naomi Osaka e tra la statunitense Venus Williams e la romena Irina Camelia Begu. Alle ore 09.30 italiane la sfida tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem, seguita da quella tra l’australiana Ashleigh Barty e la romena Simona Halep. Domani, venerdì 29 gennaio, si terrà l’esibizione di tennis denominata “A Day at the Drive“. Sarà possibile ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) La prima tappa dell’avvicinamento dei principali atleti agli Australian Open di tennis vedrà la luce con la giornata dedicata alle esibizioni ribattezzata “A Day at the Drive“, che si svolgerà adnel cuore della notte italiana tra oggi, giovedì 28, e domani, venerdì 29 gennaio. Subito Italia protagonista: alle ore 03.30 italiane scatta il match tra Janniked il serbo Novak, seguito da quelli tra la statunitense Serena Williams e la nipponica Naomi Osaka e tra la statunitense Venus Williams e la romena Irina Camelia Begu. Alle ore 09.30 italiane la sfida tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem, seguita da quella tra l’australiana Ashleigh Barty e la romena Simona Halep. Domani, venerdì 29 gennaio, si terrà l’di tennis denominata “A Day at the Drive“. Sarà possibile ...

