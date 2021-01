Scambio Dzeko-Sanchez | l’esito dell’incontro tra Inter e Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ sempre più caldo lotrasono in piena trattativa per concludere l’operazione di calciomercato, si avvicina infatti il gong e le due squadre hanno l’obiettivo di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Il bosniaco è in uscita dalla Capitale, l’ex Wolfsburg ha avuto una discussione durissima con l’allenatore Fonseca e non esistono i margini per ricomporre la frattura. Il calciatore è sul mercato e lasta tentando unocon l’. Prima si è parlato di Eriksen, ma la trattativa non è andata in porto.-Eriksen, la situazione Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro a Milano tra Ausilio e Tiago Pinto. Si sono registrati evidenti passi in ...