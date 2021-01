Roma | giovane ragazza si lancia dal balcone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Unanel primo pomeriggio di ieri ha tentato il suicidio andosi dalla finestra, in via Massaciuccoli nel quartiere Trieste della Capitale. Lapare sia stata soccorsa da un meccanico che ha un’officina nella zona e portata in ambulanza in ospedale dal personale sanitario del 118, ma al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Su Facebook chi ha assistito alla terribile scena si chiede come sia potuto accadere e cosa abbia spinto unaa un gesto estremo. “Abbiamo pregato per lei e la sua famiglia, la cosa ci ha scioccato” e subito si è aperto un dibattito su quelli che sono i problemi giovanili, forse ampliati anche dalla pandemia. Sono sempre più i ragazzi che decidono di mettere la parola fine alla loro vita: “Dobbiamo ridare sogni e speranze ai giovani, ...