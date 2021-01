Polonia: entra in vigore il divieto di aborto per malformazione fetale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bloccata da tre mesi dal governo, la sentenza della Corte Costituzionale polacca che vieta gli aborti per malformazione del feto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore. Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Varsavia, protestando contro la nuova legge. Leggi su it.euronews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bloccata da tre mesi dal governo, la sentenza della Corte Costituzionale polacca che vieta gli aborti perdel feto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale,ndo in. Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Varsavia, protestando contro la nuova legge.

Open_gol : La decisione del governo polacco di vietare l’aborto anche in caso di gravi malformazioni del feto viene pubblicata… - dylanstether : RT @catlatorre: Entra in vigore in Polonia l'assurda sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto. Questo… - KVic01 : RT @catlatorre: Entra in vigore in Polonia l'assurda sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto. Questo… - TodayEuropa : #Attualità #Network In Polonia entra in vigore il bando quasi totale dell'aborto, ma le donne non ci stanno… - sindaco_roma : RT @catlatorre: Entra in vigore in Polonia l'assurda sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto. Questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia entra Polonia: entra in vigore il bando quasi totale dell'aborto - Ultima Ora Agenzia ANSA Aborto illegale in Polonia: la norma diventa esecutiva

In POolonia entra in vigore la contestata norma sull’aborto che lo vieta anche in caso di malformazione del feto. Subito grandi proteste ...

In Polonia è ormai impossibile abortire. L’erosione della democrazia inizia dal corpo delle donne

Lo scorso ottobre la Corte Costituzionale polacca ha deciso di vietare l’accesso all’interruzione di gravidanza anche nei casi di gravi ...

In POolonia entra in vigore la contestata norma sull’aborto che lo vieta anche in caso di malformazione del feto. Subito grandi proteste ...Lo scorso ottobre la Corte Costituzionale polacca ha deciso di vietare l’accesso all’interruzione di gravidanza anche nei casi di gravi ...