Omicidio Roberta, il fidanzato non risponde al gip: scoppia in lacrime dopo l'udienza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sarebbe scoppiato in lacrime Pietro Morreale, 19 anni, durante l'udienza di convalida il provvedimento di fermo. Si attende ora la decisione del Gip per il 19enne in carcere per l'Omicidio e l'occultamento del corpo di Roberta Siracusa, 17 anni. Il gip è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

