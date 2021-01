Olimpia Milano-Zenit, Messina: “Grande vittoria contro una squadra eccellente” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ettore Messina ha commentato il successo della sua Olimpia Milano contro lo Zenit San Pietroburgo, arrivato tramite il risultato di 82-76. Il club lombardo ha sofferto le iniziative russe sino al terzo quarto, per poi concedersi una rimonta straordinaria per dinamica e importanza specifica. Messina ha evidenziato meriti e demeriti dei suoi: “Questa è una Grande vittoria contro una squadra eccellente, ha dimostrato di esserlo soprattutto nel primo tempo, quando la sua difesa ci ha creato numerosi problemi. Non siamo stati bravi a muovere la palla da un lato all’altro del campo, e in difesa ruotavamo bene, ma non abbastanza rapidamente da disturbare realmente i loro tiratori. A livello di EuroLeague non ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ettoreha commentato il successo della sualoSan Pietroburgo, arrivato tramite il risultato di 82-76. Il club lombardo ha sofferto le iniziative russe sino al terzo quarto, per poi concedersi una rimonta straordinaria per dinamica e importanza specifica.ha evidenziato meriti e demeriti dei suoi: “Questa è unauna, ha dimostrato di esserlo soprattutto nel primo tempo, quando la sua difesa ci ha creato numerosi problemi. Non siamo stati bravi a muovere la palla da un lato all’altro del campo, e in difesa ruotavamo bene, ma non abbastanza rapidamente da disturbare realmente i loro tiratori. A livello di EuroLeague non ...

Eurosport_IT : L'OLIMPIA MILANO VOLA! ?? Al Forum arriva la sesta vittoria consecutiva in EuroLega per la compagine di coach Ettor… - Eurosport_IT : Che bello vedere l'Olimpia Milano così in alto in classifica! ?????? #EurosportBASKET | #EuroLeague | @OlimpiaMI1936 - Eurosport_IT : CHE GENNAIO PER L'OLIMPIA MILANO! ?? 6/6 per l'@OlimpiaMI1936 in Eurolega ?? ? @ Real Madrid (76-80) ? vs Valencia… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Che bello vedere l'Olimpia Milano così in alto in classifica! ?????? #EurosportBASKET | #EuroLeague | @OlimpiaMI1936 https:… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Il giovedì della 23a giornata di Eurolega: l'Olimpia Milano batte lo Zenit ed è terza (15-7), vittorie anche per Fenerbah… -