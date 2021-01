Nintendo Switch non si ferma più e supera le 18 milioni di unità vendute solo in Giappone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nonostante i problemi legati al Joy-Con Drift, che hanno portato ulteriori accertamenti della Commissione Europea a seguito di un report stilato dal BEUC, l'Organizzazione Europea dei Consumatori, Nintendo Switch continua a macinare un successo dietro l'altro. Famitsu ha infatti pubblicato i dati sulle vendite di software e hardware per giochi fisici stimati per il Giappone per la settimana che va dal 18 gennaio 2021 al 24 gennaio 2021. Dal punto di vista hardware, la famiglia Switch ha venduto 110.811 unità, per un totale di oltre 18 milioni di console vendute dalla sua uscita: la famiglia PlayStation 5 ha venduto 17.348 unità, la famiglia PlayStation 4 ha venduto 3.263 unità e la famiglia Xbox Series X/S ha venduto 424 ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nonostante i problemi legati al Joy-Con Drift, che hanno portato ulteriori accertamenti della Commissione Europea a seguito di un report stilato dal BEUC, l'Organizzazione Europea dei Consumatori,continua a macinare un successo dietro l'altro. Famitsu ha infatti pubblicato i dati sulle vendite di software e hardware per giochi fisici stimati per ilper la settimana che va dal 18 gennaio 2021 al 24 gennaio 2021. Dal punto di vista hardware, la famigliaha venduto 110.811, per un totale di oltre 18di consoledalla sua uscita: la famiglia PlayStation 5 ha venduto 17.348, la famiglia PlayStation 4 ha venduto 3.263e la famiglia Xbox Series X/S ha venduto 424 ...

