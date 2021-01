Napoli, Gattuso: «Io non mi dimetto, se al presidente non va bene mi manda via» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, commenta il passaggio del turno in Coppa Italia dopo la vittoria contro lo Spezia. Le sue parole Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro lo Spezia e l’accesso alle semifinali di Coppa Italia dove troverà l’Atalanta. Le sue parole. FIDUCIA – «Non capisco perché sistematicamente qualcuno dica che mi devo dimettere. Sto buttando il sangue per il Napoli: io sto qua e penso di saper fare il mio lavoro. Per me stiamo facendo bene. Se poi al presidente non va bene, sono un dipendente e mi manda via». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gennaro, tecnico del, commenta il passaggio del turno in Coppa Italia dopo la vittoria contro lo Spezia. Le sue parole Gennaroha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro lo Spezia e l’accesso alle semifinali di Coppa Italia dove troverà l’Atalanta. Le sue parole. FIDUCIA – «Non capisco perché sistematicamente qualcuno dica che mi devo dimettere. Sto buttando il sangue per il: io sto qua e penso di saper fare il mio lavoro. Per me stiamo facendo. Se poi alnon va, sono un dipendente e mivia». Leggi su Calcionews24.com

