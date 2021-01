Minacce al sindaco di Pistoia: recapitate lettera anonima e una lama (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una lettera anonima con una frase minacciosa e una lama , molto probabilmente di trincetto. E' quanto si è visto arrivare direttamente in Comune il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. La frase "Sei ... Leggi su lanazione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Unacon una frase minacciosa e una, molto probabilmente di trincetto. E' quanto si è visto arrivare direttamente in Comune ildi, Alessandro Tomasi. La frase "Sei ...

Pistoia, 28 gennaio 2021 - Una lettera anonima con una frase minacciosa e una lama, molto probabilmente di trincetto. E' quanto si è visto arrivare direttamente in Comune il sindaco di Pistoia, Alessa ...Una busta con dentro una lama e un biglietto con la scritta in stampatello: «Sei nel mirino perché il livello che hai non ti spetta... Non sei nulla!!». Tomasi: «Non cediamo a queste vigliaccate» ...